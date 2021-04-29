Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запустил на орбиту модуль национальной космической станции

Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции. Запуск был осуществлен с космодрома в южной китайской провинции Хайнань.

Базовый модуль получил название «Тяньхэ». Всего для завершения строительства станции в течение года потребуется 11 запусков.