Администрация США намерена повысить налогообложение самых богатых американцев. Об этом в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса заявил президент США Джо Байден. По его словам, речь идет о тех, кто зарабатывают более 400 тыс. долларов в год и увеличил свое состояние во время пандемии. Как сказал Байден, корпоративной Америке и 1% самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю.