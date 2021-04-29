Администрация США намерена повысить налогообложение самых богатых американцев. Об этом в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса заявил президент США Джо Байден. По его словам, речь идет о тех, кто зарабатывают более 400 тыс. долларов в год и увеличил свое состояние во время пандемии. Как сказал Байден, корпоративной Америке и 1% самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю.
2021-04-29T06:31:34+03:00
2021-04-29T06:31:34+03:00
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06:31, 29 апреля 2021
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