Восковые фигуры Байдена и Камалы Харрис скоро появится в Музее мадам Тюссо в США. Как сообщается в «Твиттере» музея, Камала Харрис станет первым вице-президентом США, который будет увековечен в Музее восковых фигур мадам Тюссо. По данным портала Ти-эм-зи, работу над фигурой Харрис ведет группа скульпторов из Лондона, которые одновременно изготавливают восковую копию президента США. Обе работы планируется завершить через полгода.
2021-04-29T06:17:37+03:00
2021-04-29T06:17:37+03:00
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06:17, 29 апреля 2021
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