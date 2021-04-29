Восковые фигуры Байдена и Камалы Харрис скоро появится в Музее мадам Тюссо в США. Как сообщается в «Твиттере» музея, Камала Харрис станет первым вице-президентом США, который будет увековечен в Музее восковых фигур мадам Тюссо. По данным портала Ти-эм-зи, работу над фигурой Харрис ведет группа скульпторов из Лондона, которые одновременно изготавливают восковую копию президента США. Обе работы планируется завершить через полгода.