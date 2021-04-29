Джо Байден в первом обращении к конгрессу заявил, что Америка «снова встает на ноги». По словам президента США, он унаследовал страну, охваченную кризисом. Среди вызовов, с которыми столкнулась Америка, Байден назвал пандемию, тяжелый экономический кризис и атаку на американскую демократию.