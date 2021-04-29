Сегодня на аукционе в Лос-Анджелесе продадут первый комикс «Звездные войны» с автографами актеров из одноименной киноэпопеи.

Покупатель получит бумажный экземпляр самого первого комикса Marvel о вселенной, экранизированной Джордем Лукасом. Этот комикс вышел в продажу в апреле 1977-го, за месяц до премьеры фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Свои подписи на нем оставили Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), Харрисон Форд (Хан Соло), Питер Мэйхью (Чубакка), Энтони Дэниелс (C — 3PO) и Кенни Бейкер (R2-D2). Стартовать аукцион будет с отметки в 15000 долларов.

Marvel издавал комиксы по мотивам «Звездных войн» с 1977-го по 1987-й и с 2015-го. Также в рамках франшизы вышел целый ряд мультфильмов, сериалов, радиопостановок, компьютерных и настольных игр.