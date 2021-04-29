На Красной площади пройдет ночная репетиция Парада Победы. В этой связи движение в центре Москвы будет перекрыто.

В тренировке примут участие пешие парадные расчеты и механизированные колонны. Все участники прошли вакцинацию от коронавируса, заверили ранее в Минобороны. Всего в военном параде в Москве будут задействованы более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.

Всю необходимую технику еще на прошлой неделе передислоцировали с тренировочной площадки в подмосковном Алабине на временную площадку в Москве. Теперь до 9 мая она будет стоять на улице Нижние Мневники.

Традиционно на время репетиций, как и в день самого парада перекрывают движение в центре Москвы и по пути следования техники. Этим вечером нельзя будет проехать в том числе по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой и Большой Никитской улицам, Охотному ряду, Новому Арбату, Оружейному переулку, Большому Каменному мосту и Боровицкой площади. Изменится и маршрут наземного транспорта. Выход из нескольких центральных станций метро будет закрыт.

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте «Московского транспорта». Еще одна полномасштабная ночная репетиция пройдет на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная — утром 7 мая.