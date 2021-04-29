В ЕС ожидается голосование по проекту резолюции о приостановке строительства Nord Stream 2 и отключению России SWIFT

В Европарламенте сегодня ожидается голосование по проекту резолюции о приостановке строительства трубопровода Nord Stream 2 и отключению России SWIFT. Меры могут быть приняты в случае вторжения России на Украину, говорится в проекте резолюции, который предложили депутаты.

Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин сказал в эфире «Эха», что Европа и Америка лишь выполняют свои обязательства.

Как ожидается, депутаты проголосуют по проекту резолюции в четверг, 29 апреля.

ЕС не может заморозить строительство трубопровода и отключить Россию от банковской системы SWIFT. Об этом на пленарной сессии Европарламента заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Выступая перед евродепутатами в Брюсселе, он сказал, что оба эти проекта – частные. Вместе с тем Боррель отметил, что если «СП— 2» в конечном счете заработает, то Брюссель сможет выставить требования, согласно которым газопровод должен будет работать «прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля».