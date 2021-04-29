МГС продолжит сегодня предварительное слушание по иску о признании экстремистскими структур Навального. Заседание, как передает ТАСС пройдет в закрытом режиме, поскольку в в исковом заявлении прокуратуры имеются секретные документы. По итогам по иску либо будет назначено заседание по существу, либо иск будет возвращен в прокуратуру. В случае удовлетворения иска ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» будут включены в перечень экстремистских организаций.

Адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов сказал «Эху», что защита ещё не успела полностью изучить предоставленные судом документы.

Павлов добавил, что воспользуется правом на обжалование запретов, наложенных на Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (оба признаны в России иностранными агентами).