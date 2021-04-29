Суд рассмотрит жалобу на приговор, согласно которому Навального приговорили к штрафу за клевету на ветерана

Бабушкинский суд Москвы 29 апреля рассмотрит жалобу на приговор, согласно которому Алексея Навального приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Еще до вынесения приговора адвокат Навального Ольга Михайлова утверждала, что он может быть только оправдательным.

Несколько месяцев назад Навальный комментировал ролик о поправках в Конституцию. политик назвал людей на видео «продажными холуями». Среди снявшихся в агитационном материале был ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко.