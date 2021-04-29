В Москве из-за акции 21 апреля в поддержку Навального задержали 65-летнюю преподавательницу Анну Борзенко. На нее составили протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту и оставили на ночь до суда в ОВД.

Адвокат Михаил Бирюков сообщил «Эху», что его подзащитную — 65-летнюю учительницу французского языка Анну Борзенко накануне оставили в ОВД на ночь из-за митинга 21 апреля до суда, который должен состояться сегодня.

Адвокат уточнил, что заседание пройдет в Черемушкинском районном суде Москвы. Борзенко грозит до 15 суток ареста.

На протяжении недели после акции 21 апреля полиция, по данным ОВД Инфо, задержала сто с лишним человек по всей России. Более половины задержаний пришлось на Москву.