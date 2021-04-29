Состояние богатейшего бизнесмена мира Джеффа Безоса вновь превысило $200 млрд.

Это происходит в третий раз с начала прошлого года. Как следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, за день оно прибавило почти $3 млрд благодаря росту акций Amazon в преддверии публикации финансовой отчетности.
2021-04-29T05:14:35+03:00
2021-04-29T05:14:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2829980-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:14, 29 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
В США арестован гражданин России и Швеции Роман Стерлингов. Как передает ТАСС, он обвиняется в отмывании средств, полученных незаконным путем и осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии. Стерлингова с Штатах считают «основным руководителем» онлайн-сервиса «Биткойн-фог», с помощью которого пользователи имеют возможность незаконно переводить и легализовывать криптовалюту.