В США арестован гражданин России и Швеции Роман Стерлингов

Как передает ТАСС, он обвиняется в отмывании средств, полученных незаконным путем и осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии. Стерлингова с Штатах считают «основным руководителем» онлайн-сервиса «Биткойн-фог», с помощью которого пользователи имеют возможность незаконно переводить и легализовывать криптовалюту. Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.