Как передает ТАСС, он обвиняется в отмывании средств, полученных незаконным путем и осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии. Стерлингова с Штатах считают «основным руководителем» онлайн-сервиса «Биткойн-фог», с помощью которого пользователи имеют возможность незаконно переводить и легализовывать криптовалюту. Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.
2021-04-29T06:32:00+03:00
2021-04-29T06:32:23+03:00
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06:32, 29 апреля 2021
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В США арестован гражданин России и Швеции Роман Стерлингов. Как передает ТАСС, он обвиняется в отмывании средств, полученных незаконным путем и осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии. Стерлингова с Штатах считают «основным руководителем» онлайн-сервиса «Биткойн-фог», с помощью которого пользователи имеют возможность незаконно переводить и легализовывать криптовалюту.