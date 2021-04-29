Больше всего от коронакризиса пострадали россияне предпенсионного возраста

Как пишет Форбс, это показал опрос Boston Consulting Group. 35% жителей России в возрасте 51-60 лет сообщили об увольнении или сокращении рабочего времени. Это наибольший показатель среди всех возрастных групп, участвовавших в опросе. Почти половина (47%) респондентов предпенсионного возраста заявила, что хочет пройти переквалификацию. В меньшей степени к смене профессии готовы только люди старше 61. В целом по России о намерении сменить профессию рассказали 56% опрошенных. По всему миру доля людей, готовых сменить профессию, после пандемии достигла 68%.
2021-04-29T06:16:00+03:00
2021-04-29T06:16:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 29 апреля 2021
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