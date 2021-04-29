Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали сегодня в МИД страны.

Причину в министерстве не уточнили, пообещав предоставить всю информацию, после того как беседа состоится. Накануне представитель болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что власти ведут расследование о причастности граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах. По данным ведомства, там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву, они должны были быть поставлены в Грузию и на Украину. Компания EMCO Гебрева последнее обстоятельство отвергла.
2021-04-29T05:08:55+03:00
2021-04-29T05:08:59+03:00
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05:08, 29 апреля 2021
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