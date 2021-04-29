Суд в Москве сегодня рассмотрит жалобу на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Защита оппозиционного политика просит признать приговор незаконным и оправдать Навального. Как ожидается, в судебном заседании Навальный будет участвовать по видеоконференцсвязи. 20 февраля мировой судья Вера Акимова признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб. Этот приговор фактически был объединен с решением суда, отменившему Навальному условное наказание по делу Ив Роше и заменившему его на реальный срок в колонии.