Суд в Москве сегодня рассмотрит жалобу на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Защита оппозиционного политика просит признать приговор незаконным и оправдать Навального. Как ожидается, в судебном заседании Навальный будет участвовать по видеоконференцсвязи. 20 февраля мировой судья Вера Акимова признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб. Этот приговор фактически был объединен с решением суда, отменившему Навальному условное наказание по делу Ив Роше и заменившему его на реальный срок в колонии.
2021-04-29T06:16:00+03:00
2021-04-29T06:16:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 29 апреля 2021
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