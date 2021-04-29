МГС продолжит сегодня предварительное слушание по иску о признании экстремистскими структур Навального.

Заседание, как передает ТАСС пройдет в закрытом режиме, поскольку в в исковом заявлении прокуратуры имеются секретные документы. По итогам по иску либо будет назначено заседание по существу, либо иск будет возвращен в прокуратуру. В случае удовлетворения иска ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» будут включены в перечень экстремистских организаций.
2021-04-29T05:06:20+03:00
2021-04-29T05:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 29 апреля 2021
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