МГС продолжит сегодня предварительное слушание по иску о признании экстремистскими структур Навального.

Заседание, как передает ТАСС пройдет в закрытом режиме, поскольку в в исковом заявлении прокуратуры имеются секретные документы. По итогам по иску либо будет назначено заседание по существу, либо иск будет возвращен в прокуратуру. В случае удовлетворения иска ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» будут включены в перечень экстремистских организаций.