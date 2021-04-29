США не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы будут иметь последствия.

Об этом в обращении к обеим палатам американского Конгресса заявил президент США Джо Байден. По его словам, он ясно дал понять это Владимиру Путину. По мнению Байдена Москва и Вашингтон «могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам» обеих стран. В пример он привел продление в феврале на пять лет российско—

американского Договора ДСНВ.