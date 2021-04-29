США рассматривают возможность почти полного отказа от некоторых антииранских санкций.

По сведениям Associated Press, США могут отменить любые несовместимые с ядерной сделкой ограничения. Речь может идти о т. н. «неядерных санкциях», связанных с терроризмом, разработкой ракет и правами человека. Кроме того, по данным агентства, администрация Байдена может отменить санкции на доступ Ирана к международной финансовой системе. Впрочем, никаких решений на этот счет пока не принято.