США рассматривают возможность почти полного отказа от некоторых антииранских санкций.

По сведениям Associated Press, США могут отменить любые несовместимые с ядерной сделкой ограничения. Речь может идти о т. н. «неядерных санкциях», связанных с терроризмом, разработкой ракет и правами человека. Кроме того, по данным агентства, администрация Байдена может отменить санкции на доступ Ирана к международной финансовой системе. Впрочем, никаких решений на этот счет пока не принято.
2021-04-29T04:13:01+03:00
2021-04-29T04:13:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 29 апреля 2021
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