Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов выделит семьям некоторых районов республики по 20 тыс. руб.

Как рассказал помощник сенатора Хизри Абпкаров, благотворительная акция приурочена к месяцу Рамадан. В общей сложности деньги получат несколько десятков тысяч семей. Сулейман Керимов — один из богатейших людей России. Forbes оценивает его состояние почти в 16 млрд. долл.