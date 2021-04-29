Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «ЕР» на выборах в ГД.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отделения партии в Ивановской области. Сама исполнительница выложила в инстаграме свое фото из офиса партии, сопроводив его надписями «Я сделала первый шаг» и «Нас не догонят». Праймериз «ЕР» пройдут с 24 по 30 мая. Их итоги будут проведены 1 июня, после этого списки кандидатов утвердит съезд партии.
2021-04-29T04:09:35+03:00
2021-04-29T04:09:39+03:00
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04:09, 29 апреля 2021
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