Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «ЕР» на выборах в ГД.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отделения партии в Ивановской области. Сама исполнительница выложила в инстаграме свое фото из офиса партии, сопроводив его надписями «Я сделала первый шаг» и «Нас не догонят». Праймериз «ЕР» пройдут с 24 по 30 мая. Их итоги будут проведены 1 июня, после этого списки кандидатов утвердит съезд партии.