Гл. ред. RT Маргарита Симоньян повысит зарплаты сотрудникам, о чьих доходах рассказали соратники Навального.

В своем Телеграм канале она напомнила, что в феврале пообещала повысить зарплаты и обеспечить охрану журналистам, чьи данные оказались в сети и кому поступают угрозы. Ранее команда Навального опубликовала данные о зарплатах в RT, согласно которым бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов получает 754 тыс. руб. в месяц. Остальные телеведущие и колумнисты — Леся Рябцева, Максим Кононенко, Станислав Яковлев (Ortega), Митя Леонтьев и Екатерина Винокурова — зарабатывают 300-400 тысяч рублей в месяц. В команде Навального отметили, что большинство из этих сотрудников публикуют лишь несколько небольших текстов в месяц, посвященных главным образом критике Алексея Навального.
2021-04-29T04:08:21+03:00
2021-04-29T04:08:26+03:00
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04:08, 29 апреля 2021
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