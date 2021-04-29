Гл. ред. RT Маргарита Симоньян повысит зарплаты сотрудникам, о чьих доходах рассказали соратники Навального.

В своем Телеграм канале она напомнила, что в феврале пообещала повысить зарплаты и обеспечить охрану журналистам, чьи данные оказались в сети и кому поступают угрозы. Ранее команда Навального опубликовала данные о зарплатах в RT, согласно которым бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов получает 754 тыс. руб. в месяц. Остальные телеведущие и колумнисты — Леся Рябцева, Максим Кононенко, Станислав Яковлев (Ortega), Митя Леонтьев и Екатерина Винокурова — зарабатывают 300-400 тысяч рублей в месяц. В команде Навального отметили, что большинство из этих сотрудников публикуют лишь несколько небольших текстов в месяц, посвященных главным образом критике Алексея Навального.