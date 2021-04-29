За первые полтора месяца ограничений полетов в Турцию российский рынок потеряет 6–7 млрд руб. выручки.

Об этом в интервью РБК заявил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. По его словам, это не самые большие потери, потому что май — это еще не пик сезона. Пик начинается в июне-июле, поэтому Ванцев надеется на восстановление. Турция является самым популярным зарубежным направлением у россиян. В первом квартале ее уже посетили более 600 тыс. человек. Но из-за роста числа заболеваний коронавирусом в этой стране российское правительство решило ограничить полеты, за исключением двух еженедельных рейсов в Стамбул.
2021-04-29T04:07:10+03:00
2021-04-29T04:07:15+03:00
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04:07, 29 апреля 2021
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