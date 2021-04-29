Турция подписала соглашение о поставке 50 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Как передает телеканал NTV, об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.По его словам, первые поставки ожидаются в мае. В декабре прошлого года сообщалось, что Анкара отказалась от закупок российского препарата от коронавируса, поскольку он не соответствует надлежащей лабораторной практике и не может получить лицензию в Турции. Позднее Коджа заявил, что турецкие специалисты приступили к токсикологическому исследованию вакцины и, если они окажутся успешными, проблем с поставками не возникнет.