Турция подписала соглашение о поставке 50 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Как передает телеканал NTV, об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.По его словам, первые поставки ожидаются в мае. В декабре прошлого года сообщалось, что Анкара отказалась от закупок российского препарата от коронавируса, поскольку он не соответствует надлежащей лабораторной практике и не может получить лицензию в Турции. Позднее Коджа заявил, что турецкие специалисты приступили к токсикологическому исследованию вакцины и, если они окажутся успешными, проблем с поставками не возникнет.
2021-04-29T04:05:30+03:00
2021-04-29T04:05:35+03:00
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04:05, 29 апреля 2021
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