Председатель и пресс-секретарь либертарианской партии России уехали из России.

Ярослав Конвей и Александр Гуд в интервью интернет изданию «Открытые медиа» связали свой выезд с угрозой преследования в России. Конвей эмигрировал в Грузию, Гуд — в Армению.
2021-04-29T03:12:53+03:00
2021-04-29T03:12:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 29 апреля 2021
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