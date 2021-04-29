Правительство поручило Росстату изменить методологию сбора данных о реальных доходах граждан.

Как заметил глава МЭР Максим Решетников, между данными по доходам в системе национальных счетов и оперативными квартальными отчётами постоянно имеют место расхождения. При этом, по словам министра, любая публикация данных о доходах населения привлекает крайне пристальное внимание общественности, люди начинают сравнивать это со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями. Это вызывает очень большую дискуссию, — подчеркнул чиновник.