Правительство поручило Росстату изменить методологию сбора данных о реальных доходах граждан.

Как заметил глава МЭР Максим Решетников, между данными по доходам в системе национальных счетов и оперативными квартальными отчётами постоянно имеют место расхождения. При этом, по словам министра, любая публикация данных о доходах населения привлекает крайне пристальное внимание общественности, люди начинают сравнивать это со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями. Это вызывает очень большую дискуссию, — подчеркнул чиновник.
2021-04-29T03:08:41+03:00
2021-04-29T03:08:45+03:00
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03:08, 29 апреля 2021
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