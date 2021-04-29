Джо Байден в ходе саммита с Владимиром Путиным хотел бы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, Байден сказал, что не стремится к эскалации, хотел бы стабильных отношений с Москвой. Он предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране этим летом, обсудить ряд тем, в том числе целостность Украины", — пояснил Салливан в интервью телеканалу NBC News. По его словам, президент США намерен осуществить свой план, если удастся найти «подходящую дату и место».
2021-04-29T03:06:57+03:00
2021-04-29T03:07:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2829944-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 29 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен…