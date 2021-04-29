Джо Байден в ходе саммита с Владимиром Путиным хотел бы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, Байден сказал, что не стремится к эскалации, хотел бы стабильных отношений с Москвой. Он предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране этим летом, обсудить ряд тем, в том числе целостность Украины", — пояснил Салливан в интервью телеканалу NBC News. По его словам, президент США намерен осуществить свой план, если удастся найти «подходящую дату и место».