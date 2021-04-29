ЕС не может заморозить строительство «СП — 2» и отключить Россию от банковской системы SWIFT.

Об этом на пленарной сессии Европарламента заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Выступая перед евродепутатами в Брюсселе, он сказал, что оба эти проекта – частные. Вместе с тем Боррель отметил, что если «СП— 2» в конечном счете заработает, то Брюссель сможет выставить требования, согласно которым газопровод должен будет работать «прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля».