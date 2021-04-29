Сообщения о приостановке создания базы ВМФ России в Судане не соответствуют действительности.

Об этом посольство России в Хартуме сообщает на своей странице в Instagram, отмечая, что никаких уведомлений правительства Судана на этот счет не получено. Перед этим представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд заявил РИА Новости, что не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта МТО МВФ России на Красном море. Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает соглашение о создании российской военной базы на Красном море, подписанное с прежними властями Судана. О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре прошлого года.
2021-04-29T03:04:52+03:00
2021-04-29T03:04:56+03:00
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03:04, 29 апреля 2021
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