Выручка американской компании ФБ в первом квартале превысила 26 млрд долларов.

Это следует из финансовой отчетности компании. По итогам трех месяцев года доходы ФБ составили 26 млрд — на 48% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль выросла на 94%, число активных пользователей в марте достигло 2,85 млрд.
2021-04-29T02:15:03+03:00
2021-04-29T02:15:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:15, 29 апреля 2021
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