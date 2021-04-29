Выручка американской компании ФБ в первом квартале превысила 26 млрд долларов.

Это следует из финансовой отчетности компании. По итогам трех месяцев года доходы ФБ составили 26 млрд — на 48% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль выросла на 94%, число активных пользователей в марте достигло 2,85 млрд.