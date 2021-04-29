Агентство Bloomberg сообщило о третьей волне коронавируса в России.

Власти эту данные отвергли, как и наличие некой неофициальной статистики, на которую ссылались источники агентства. Оперативный штаб назвал сведения Bloomberg «абсолютно неверными» и заявил, что ситуация находится под контролем. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «никакой второй бухгалтерии нет и быть не может». Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее указывала на то, что разделять пандемию на волны неправильно, так как заболевание, по ее словам, скорее всего, носит сезонный характер, и в начале лета может быть очередной спад.
2021-04-29T02:13:56+03:00
2021-04-29T02:14:00+03:00
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02:13, 29 апреля 2021
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