Агентство Bloomberg сообщило о третьей волне коронавируса в России.

Власти эту данные отвергли, как и наличие некой неофициальной статистики, на которую ссылались источники агентства. Оперативный штаб назвал сведения Bloomberg «абсолютно неверными» и заявил, что ситуация находится под контролем. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «никакой второй бухгалтерии нет и быть не может». Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее указывала на то, что разделять пандемию на волны неправильно, так как заболевание, по ее словам, скорее всего, носит сезонный характер, и в начале лета может быть очередной спад.