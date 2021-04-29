Группа депутатов ЕП предложила отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.

Как следует из проекта резолюции на сайте EП, авторы документа также потребовали остановить достройку газопровода «СП-2» и отказаться от импорта российских углеводородов. Кроме того, они предложили заморозить европейские активы «олигархов, близких к российским властям», и аннулировать их визы. В проекте резолюции говорится, что эти меры предназначены на случай, если наращивание военного присутствия России перерастет во вторжение на Украину.
2021-04-29T02:12:30+03:00
2021-04-29T02:12:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 29 апреля 2021
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