Группа депутатов ЕП предложила отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.

Как следует из проекта резолюции на сайте EП, авторы документа также потребовали остановить достройку газопровода «СП-2» и отказаться от импорта российских углеводородов. Кроме того, они предложили заморозить европейские активы «олигархов, близких к российским властям», и аннулировать их визы. В проекте резолюции говорится, что эти меры предназначены на случай, если наращивание военного присутствия России перерастет во вторжение на Украину.