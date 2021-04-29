В Москве из-за акции 21 апреля задержали 65-летнюю преподавательницу Анну Борзенко.

На нее составили протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту и оставили на ночь до суда в ОВД. Ранее к Борзенко на протяжении нескольких дней приходили полицейские. Они просили ее пройти в отдел полиции для составления протокола, не присылая повестки. В итоге Борзенко пошла в полицию вместе с адвокатом. Там им показали видео с камер наблюдения во время акции 21 апреля. Как отметил адвокат, на записи не видно, что кто-либо перекрывает дорогу или что в этом участвует Борзенко. На протяжении недели после акции 21 апреля полиция, по данным ОВД Инфо, задержала сто с лишним человек по всей России. Более половины задержаний пришлось на Москву.