«Медузу» признали иноагентом после того, как некий госорган сообщил об иностранном финансировании издания.

Об этом говорится в ответе Минюста на запрос т/к «Дождь». Какое ведомство сообщило об источниках иностранного финансирования «Медузы» и о каких источниках идет речь, Минюст не уточнил. Официального уведомления о признании «иноагентом» в «Медузу» пока не поступило. Само издание намерено обжаловать решение Минюста.