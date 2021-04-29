Президент США Джо Байден сегодня впервые обратится к обеим палатам Конгресса.

Выдержки из речи главы государства уже распространил Белый дом. В частности президент заявит, что «унаследовал находящуюся в кризисе страну». К вызовам, с которыми столкнулись США он намерен отнести пандемию коронавируса, худший, по его оценкам экономический кризис со времен Великой депрессии и атаку на американскую демократию. В речи будет содержаться вывод, что сегодня Америка снова на подъеме. В год вступления в должность нового главы государства его выступление перед Конгрессом считается программным.
2021-04-29T02:04:20+03:00
2021-04-29T02:04:24+03:00
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02:04, 29 апреля 2021
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