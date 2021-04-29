Жители Омска отмечают победу хоккейного «Авангарда», впервые ставшего обладателем Кубка Гагарина.

Стихийные массовые гуляния на центральных улицах города начались сразу же после решающего матча в котором «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0. Матч и награждение победителя завершились сразу после полуночи по омскому времени. Главную улицу города — проспект Маркса — заполнили десятки сигналящих машин. Полиция в происходящее не вмешивается.