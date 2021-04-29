Жители Омска отмечают победу хоккейного «Авангарда», впервые ставшего обладателем Кубка Гагарина.

Стихийные массовые гуляния на центральных улицах города начались сразу же после решающего матча в котором «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0. Матч и награждение победителя завершились сразу после полуночи по омскому времени. Главную улицу города — проспект Маркса — заполнили десятки сигналящих машин. Полиция в происходящее не вмешивается.
2021-04-29T01:12:01+03:00
2021-04-29T01:12:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2829924-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:12, 29 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен…