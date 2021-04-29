Космический грузовик «Прогресс МС-14» Сегодня сойдет с орбиты.

Его несгоревшие части будут затоплены в несудоходной части Тихого океана. Двигательная установка корабля будет включена на торможение в 03:01 мск. «Прогресс МС-14» был запущен к МКС в апреле 2020 года и установил рекорд по длительности нахождения на орбите.