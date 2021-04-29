Судан приостановил строительство на своей территории российской военно-морской базы.

Об этом сообщают арабские СМИ. По их данным, Хартум также заявил, что заблокирует любое новое размещение российских военных кораблей. В начале декабря прошлого года сообщалось, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта МТО ВМФ России. Эту территорию Судан должен был передать России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения. Максимальная численность персонала пункта оценивалась в 300 человек.