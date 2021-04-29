ЕП утвердил правила борьбы с пропагандой терроризма в интернете.

Со следующего года хостинговые компании по указанию компетентных служб стран-членов ЕС должны будут в течение часа блокировать на всей территории Евросоюза контент, содержащий подстрекательства к терроризму, инструкции по совершению преступлений, а также призывы к участию в террористических группировках. Евросоюз ускорил разработку свода правил для борьбы с таким контентом после терактов во Франции и Австрии осенью прошлого года.
2021-04-29T01:08:02+03:00
2021-04-29T01:08:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 29 апреля 2021
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