ЕП утвердил правила борьбы с пропагандой терроризма в интернете.

Со следующего года хостинговые компании по указанию компетентных служб стран-членов ЕС должны будут в течение часа блокировать на всей территории Евросоюза контент, содержащий подстрекательства к терроризму, инструкции по совершению преступлений, а также призывы к участию в террористических группировках. Евросоюз ускорил разработку свода правил для борьбы с таким контентом после терактов во Франции и Австрии осенью прошлого года.