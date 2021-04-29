Подведомственные Минобрнауки вузы смогут организовать дистанционное обучение с 4 по 7 мая.

Это следует из приказа министерства. Эти дни объявлены нерабочими в соответствии с указом президента. В то же время школам в министерстве просвещения рекомендовали на этот период уйти на дополнительные каникулы. С предложением объявить дни между майскими праздниками выходными выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2021-04-29T01:06:45+03:00
2021-04-29T01:06:49+03:00
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01:06, 29 апреля 2021
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