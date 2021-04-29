В Ингушетии накануне вечером неизвестный открыл стрельбу по силовикам.

Он был убит ответным огнем. По данным источника ИФ, инцидент произошел рядом с административной границей Северной Осетии и Ингушетии, на окраине Назрани. Как сообщил источник ТАСС, убитый — житель Ингушетии, который ранее был объявлен в федеральный розыск.