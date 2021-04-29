Джо Байден через несколько часов представит масштабный план помощи американским семьям.

Он также объявит о серьезной налоговой реформе. Ожидается, что эти инициативы будут изложены Байденом в его первом обращении к обеим палатам конгресса. Как пишет The Wall Street Journal, речь идет о повышении максимального размера налоговой ставки на доход для богатых ( более $1 млн в год) — c 37 до более 39,5%. Объем помощи американским семьям оценивается в $1,8 трлн, из которых $1 трлн — дополнительные расходы, $800 млрд — налоговые льготы.