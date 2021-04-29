Почти три четверти перспективных ученых покидают Россию, говорится в исследование ВШЭ

Эксперты проанализировали в том числе состояние российской аспирантуры. Она, по мнению авторов исследования, практически утратила роль института подготовки высококвалифицированных кадров для науки, экономики и социальной сферы. По оценке специалистов ВШЭ, талантливые люди стремятся к обучению в аспирантуре и работе в столичных городах, что усиливает неравенство в развитии регионов. К миграции аспирантов вынуждает низкий уровень стипендии, слабая «прикладная» направленность подготовки, отсутствие механизмов привлечения в науку сильных выпускников и неопределенность статуса выпускников на рынке труда.