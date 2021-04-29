Российский гражданин арестован в США

Его обвиняют в отмывании денег, передает агентство ТАСС со ссылкой на базу данных суда столичного округа Колумбия. Россиянин Роман Стерлингов, по данным следствия, может иметь отношение к денежным переводам без надлежащей лицензии. В материалах говорится, что речь идет об отмывании через криптовалюту более 300 млн. долларов.