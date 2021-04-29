В Мосгорсуде возобновятся слушания по иску столичной прокуратуры о признании экстремистскими структур Навального

Ещё до рассмотрения заявления по ним уже был нанесён серьёзный удар.

Часть материалов дела в отношении Фонда борьбы с коррупцией и других связанных с Алексеем Навальным организаций, засекречена. Это четыре тома, в каждом по 200 страниц, рассказал адвокат Иван Павлов. Материалы дела о признании экстремистскими штабов Навального, ФБК и Фонда защиты прав граждан юрист назвал хроникой репрессий против политика и его сторонников. Адвокат не понимает, на каком основании дело засекретили. Павлов также посетовал на то, что представителям защиты не дают выписать или сфотографировать секретные материалы. Напомню, Мосгорсуд во вторник ограничил деятельность фондов Навального, признать их экстремистскими требует прокуратура Москвы. Решение приняли в качестве обеспечительных мер по иску. Фондам нельзя взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, участвовать в выборах до окончания рассмотрения иска прокуратуры. В понедельник, когда в Мосгосрдуе начались предварительные слушания прокурор Москвы приостановил работу региональных штабов Навального. Напомню, Фонды борьбы с коррупцией и защиты прав граждан российские власти считают иностранными агентами.

По итогам сегодняшнего заседания, либо будет назначена дата рассмотрения иска прокуратуры по существу, либо его вернут в надзорное ведомство для устранения нарушений.