Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на низком уровне, в диапазоне от 0% до 0,25% годовых

Такое решение регулятора, как сообщается, совпало с ожиданиями экспертов. ФРС планирует ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд. Глаавной целью этого является достижение максимальной занятости в стране и ценовой стабильности. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года.