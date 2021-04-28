Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на низком уровне, в диапазоне от 0% до 0,25% годовых

Такое решение регулятора, как сообщается, совпало с ожиданиями экспертов. ФРС планирует ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд. Глаавной целью этого является достижение максимальной занятости в стране и ценовой стабильности. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года.
2021-04-28T23:05:18+03:00
2021-04-28T23:05:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 28 апреля 2021
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