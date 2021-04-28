Тюремное ведомство отрицает, что экс-министра Михаила Абызова накануне доставляли на заседание суда на носилках

К нему также не применяли силу, сказали агентству ТАСС в столичном управлении ФСИН. Служба тем не менее подтвердила, что у Абызова есть «заболевание» (какое именно, там не уточнили), которое протекает в лёгкой форме. Адвокат бывшего министра по делам Открытого правительства накануне сказал, что у его подзащитного коронавирус. И его якобы в тяжелом состоянии и на носилках, доставили на заседание. Абызов уже два года находится в СИЗО по делу о мошенничестве в крупном размере.
2021-04-28T23:05:01+03:00
2021-04-28T23:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 28 апреля 2021
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