Тюремное ведомство отрицает, что экс-министра Михаила Абызова накануне доставляли на заседание суда на носилках

К нему также не применяли силу, сказали агентству ТАСС в столичном управлении ФСИН. Служба тем не менее подтвердила, что у Абызова есть «заболевание» (какое именно, там не уточнили), которое протекает в лёгкой форме. Адвокат бывшего министра по делам Открытого правительства накануне сказал, что у его подзащитного коронавирус. И его якобы в тяжелом состоянии и на носилках, доставили на заседание. Абызов уже два года находится в СИЗО по делу о мошенничестве в крупном размере.