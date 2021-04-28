Ранее тот избил знакомую во время прямого эфира в интернете Дело будет рассматривать мировой суд. Блогера обвиняют по статье о побоях. Ему может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Прокуратура Москвы направила в суд дело блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy
Ранее тот избил знакомую во время прямого эфира в интернете Дело будет рассматривать мировой суд. Блогера обвиняют по статье о побоях. Ему может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.