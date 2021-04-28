Мосгорсуд разрешил четвертому редактору интернет-издания DOXA двухчасовые прогулки

Меры пресечения смягчили Анне Гутниковой. Как и другие фигуранты дела, она сможет выходить из квартиры с 8 до 10 часов утра. Четверо журналистов обвиняются в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Это связано с появлением ролика, в котором они выступают против давления на студентов, кто участвует в протестных акциях. Сами редакторы DOXA вины не признают.

