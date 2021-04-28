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23:04, 28 апреля 2021

Российского посла вызвали в МИД Болгарии

О причинах этого в ведомстве не сообщили. Между тем сегодня же прокуратура Болгарии обвинила российскую военную разведку в причастности к взрывам на арсенале. В Москве обвинения отвергают. Визит посла запланирован на завтра. Ранее Чехия объявила о высылке двух десятков российских дипломатов в связи с расследованием взрывов на складах 7 лет назад. В Праге настаивают, что к этому причастны российские спецслужбы. В Москве обвинения отвергают и высылают двадцать сотрудников чешского посольства.


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