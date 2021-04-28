Российские власти не намерены пересматривать приговор Алексею Навальному по делу «Ив Роше»

Это следует из отчета российского Минюста в Комитет министров Совета Европы.

В документе, с которым ознакомились «Открытые медиа», говорится, что российские суды независимы и подчиняются только закону. Исполнительные органы не могут вмешиваться в деятельность судей и не вправе отменять их решения.

ЕСПЧ ещё в 2017 году признал приговор, вынесенный Алексею Навальному и его брату Олегу, неправосудным. Однако российские суды отказали в пересмотре дела, а в январе этого года Симоновский районный суд Москвы по ходатайству ФСИН принял решение о замене оппозиционному политику условного срока на реальный.